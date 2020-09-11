Karaismailoğlu'dan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'yla ilgili açıklama

11 Eylül 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'yla ilgili, "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da inşaat çalışmaları devam eden Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’ndaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Şehir İçi Raylı Ulaşım Sistemleri, Metrolar ve Bunlarla İlgili Tesislerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Üstlenilmesi, Devralınması ve Tamamlanmasını Müteakip Devriyle İlgili Şartların Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Nisan'daki Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Karara göre, Başakşehir-Kayaşehir metro hattı ve bununla ilgili tesislerin yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstleneceği bildirilmişti.

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi de söz konusu metro hattı güzergahında bulunuyor.

Kaynak: AA