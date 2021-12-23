Karaismailoğlu'dan köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV'de katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Karaismailoğlu, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin, "Öncelikle şu konuya girmemiz lazım biz niye bu yap-işlet-devret finans modelini kullanıyoruz. Kuzey Marmara otoyolu gibi projeler kısa sürede bitiyor ve ekonomiye katkı sağlamaya başlıyor. Yapım maliyetinin geri dönüşüne göre belirleniyor. Yıl sonu itibariyle vatandaşa çok yük gelmeyecek şekilde dengelenir. Vatandaşa yük gelmeyecek şekilde bir kısmını bütçeden bir kısmını da vatandaştan almak şekilde sübvanse edebiliriz. Değerlendirme aşamasındayız. Önümüzdeki hafta netleşir. Zaten güncel döviz fiyatlarının sonucunda ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Havayolu şirketlerinin tavan fiyat konusunda bir talebi olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Sabit bir ücret yok. O da değerlendirildi kendilerine bildirildi. Onlar da uygulayacaklardır" dedi.

Karaismailoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda da Afganistan'daki heyetin çalışmalarını sürdürdürüğü söyledi.

Ermanistan'a uçak sefelerine ilişkin Pegasus'un hazırlık yaptığı ifade eden Karaismailoğlu, karşılıklı uçuşların ilerleyen günlerde başlayacağını sözlerine ekledi.