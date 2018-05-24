Karaköy yeni iskelesine kavuştu

24 Mayıs 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yaptırılan Karaköy'ün yeni yüzer iskelesi, Haliç Tersanesi'nden alınarak yeni yerine getirildi.

Şiddetli lodos nedeniyle 2008 yılında sulara gömülen Karaköy İskelesi'nin yerine yenisi Tuzla'daki bir tersanede inşa edildi. 2 bin 236 metrekarelik akıllı yüzer iskelenin iç donanımı ise Haliç Tersanesi'nde tamamlandı.

Gece saatlerinde Haliç Tersanesi'nden alınan yeni iskele römorkörlerle Karaköy'e taşındı. Taşınma sırasında, römorkörlerin geçişi için Atatürk ve Galata Köprüleri, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Daha sonra köprüler, her iki taraftan açılarak geçiş sağlandı. Yeni iskele, Karaköy’deki yeni yerine güvenli bir şekilde yerleştirildi.

Karaköy'ün yeni iskelesi

Deniz üzerinde yüzer şekilde tasarlanan iskele, 81 metre boyunda ve 27,6 metre genişliğinde yapıldı. Yüksekliği 3,5 metre olan yeni yüzer iskelenin ana güverteden çatıya yüksekliği ise 7,5 metre olarak inşa edildi.

Yaklaşık 2 bin ton ağırlığındaki iskele, toplamda 2 bin 236 metrekarelik bir alanı kapsıyor. İskelede, sancak ve deniz tarafından aynı anda 3 vapur yanaşabilecek. İskelenin elektrik sistemi, 2 adet güçlü jeneratör sistemi ile beslenecek. İskele, aynı anda 10 geminin bağlanabileceği özelliklerde tasarlandı.

İskele çok amaçlı salonu ve sosyal donatı alanları ve engelli erişimiyle Karaköy üzerinden deniz ulaşımının daha rahat kullanılmasını sağlayacak. İskelede Tarihi Yarımadayı ve Boğaz'ı görebileceği kitap kafe, 151 metrekare kapalı alan ve 90 metrekare üstü kapalı terası ile yolculara hizmet verecek.

Kaynak: AA