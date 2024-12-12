Karaman BBP Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun aracında ölü bulundu

Karaman’ın Zembilli Ali Efendi Mahallesi’nde, Büyük Birlik Partisi (BBP) Merkez İlçe Başkanı Süleyman Acaruygun (40), oturduğu binanın kapalı garajındaki aracında ölü bulundu.

Ailesi fark etti

Acaruygun’un uzun süre garajda olduğundan şüphelenen yakınları, kontrol etmek için garaja indi. Zembilli Ali Efendi Mahallesi, 708. Sokak’taki apartmanın kapalı garajında, aracın içinde hareketsiz bir şekilde bulunan Acaruygun’un ailesi, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Egzoz gazı zehirlenmesi şüphesi

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Süleyman Acaruygun’un hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemelere göre, aracın çalışır durumda olması nedeniyle egzoz gazından zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Soruşturma başlatıldı

Acaruygun’un cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı.