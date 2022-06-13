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Karaman'da sel: 1 kişi hayatını kaybetti

Karaman'da sel sularına kapılan kadının cansız bedenine ulaşıldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Alınan bilgiye göre, Fatih Canıvar ve eşi Şehrivani Canıvar (35) bir çocuğuyla birlikte Karaman'da Aşağı Erenkavak köyü Kızılin mevkisinde hayvanlarını otlatırken dere kenarında çalılarda bir arı oğulu buldu. Çift bu oğulu kovana katmaya çalışırken aniden dere yatağına sel geldi. Fatih Canıver çocuğuyla birlikte kaçarken eşi sel sularına kapıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, 112 ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ayrıca Karaman Valisi Tuncay Akkoyun da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalar sonrası Şehrivani Canıvar'ın cesedi 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Şehrivani Canıvar'ın 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi.