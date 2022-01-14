Karamollaoğlu: Birkaç gün içinde taburcu olacağım
COVID-19 tedavisi süren SP lideri Karamollaoğlu, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
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COVID-19 tedavisi devam eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, durumunun iyi olduğunu, birkaç gün içinde taburcu olacağını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Karamollaoğlu şunları kaydetti:
“Cenâb-ı Hâkk'a hamdolsun, sağlık durumum oldukça iyi; birkaç gün içinde inşallah hastaneden taburcu olacağım. Herkese sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun.”