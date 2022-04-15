Karamollaoğlu: Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önceki gün bir televizyon programında yaptığı “seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” değerlendirmesi konusunda yapılan tartışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Karamollaoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, ‘ittifak içinde ittifaklar’ olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik.

Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, ‘ittifak içinde bir ittifak’ içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim.

"Seçim sath-ı mailine girmedik"

Tekrar ifade ediyorum; şu anda seçim sath-ı mailine girmedik. Ama sanki seçim sath-ı mailine girmişiz gibi, partilerden görüş almak istiyorlar; bunun da doğru olduğu kanaatinde değilim.

Çok değil, birkaç ay sonra bu konuları daha rahat konuşabiliriz. Çok açık ifade ediyorum: Cumhur İttifakı bu konuların bugünden görüşülmesini istiyor; çünkü bir yerlerden bir şeyleri karıştırıp, ‘acaba fitne çıkarabilir miyiz’ derdindeler. Farkındayız, bu oyuna gelmeyeceğiz!”

Ne olmuştu?

Karamollaoğlu, önceki gün gazeteci Taha Akyol ve Elif Çakır’ın programına katılmış ve ‘Seçim Kanunu’na ilişkin, “Eski sistemde, ittifak eden partiler önce tek oymuş gibi ittifaklar arasında bölünüyor sonra milletvekilleri çıkıyor ve milletvekilleri kendi aralarında pay ediliyordu. Şimdi o avantaj kalktı. Yeni yollar aramak icabet eder. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum. Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir.” diye konuşmuştu. (ANKA)