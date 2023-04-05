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Karamollaoğlu: Gelecek ve DEVA partileri ile ortak listede anlaşamadık

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın içinde milletvekili listeleri için ''üçlü ittifak'' görüşmelerinden sonuç çıkmadığını açıkladı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın içinde milletvekili listeleri için ''üçlü ittifak'' görüşmelerinden sonuç çıkmadığını söyledi.

Sözcü TV'de konuşan Karamollaoğlu, ''Bendeniz ittifak içinde ittifak diye adlandırdığımız üçlü ittifakı önemsiyordum. AK Parti'den kopan oyları cezbederiz diye düşündük ama bu konuda maalesef ittifak sağlayamadık" ifadelerini kullandı.