Karamollaoğlu: Gençler çalışamıyorsa nasıl evlenecekler?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında güncel gelişmeleri değerlendirdi.

Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılması davası konusunda ise "Ümit ediyorum ki Anayasa Mahkemesi bu konuda adil davranır, bitaraf davranır." dedi.

"Kırıkkale'de karşılaştığımız manzaraya da burada bir temasta bulunmayı önemli gördüm." diyen Karamollaoğlu, "Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, bir kurum olmaktan çıkarılıp A.Ş. hüviyetine büründürülmeye çalışılıyor. Bu karar verilmiş aslında. Bunun, özelleştirmenin bir adımı olduğu kanaatine hakimiz. Bu kurum, tarihi bir kurumdur. Türkiye'nin savunma sanayiinde çok önemli bir yer işgal etmiştir. Geçmişte Kırıkkale nüfusu aslında burada çalışan insanlardan oluşmuştur. Çalışan insanın adedi bir zamanlar 20 bine kadar dayanmıştır, bugün bu rakam 1500'e kadar inmiş bulunuyor. Ben iktidarın bu noktadaki tavrının bir defa daha dikkate alınması gerektiğini özellikle vurgulamayı bir görev addediyorum." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "30 yaşından önce kimse evlenmiyor" sözlerine, "Eğer gençler çalışamıyorsa, kendilerinin aldıkları kredileri ödeyecek durumda bile değillerse, ailelerine muhtaçlarsa nasıl evlenecekler." yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin Afganistan'a asker göndermesi konusunda ise "Biz bir ülkenin iç çatışmasında taraf olursak o zaman istesek de istemesek de çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalırız." dedi.