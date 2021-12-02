Karamollaoğlu: Hekimlere maaş artışı sağlıkçıların tümünü kapsamalıdır

Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, hekimlerin maaşlarında yapılan yeni düzenlemeleri desteklediklerini, hatta geç bile kalındığını düşündüklerini ifade etti.

Temel Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Fakat atılan bu adım da yine eksik kalmıştır. Sağlık sistemi bir bütündür ve tüm sağlık çalışanlarımız da bu sistemin birer parçasıdır. Bir yerde külfete ortak olan herkesin nimete de ortak olabilmesi gerekir. Hakkaniyete uygun olan, özellikle son yıllarda fedakarca görev yaptıklarına şahit olduğumuz tüm sağlık çalışanlarımızı kapsayacak şekilde bu yeni düzenlemelerin genişletilmesidir."