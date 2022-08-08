Karamollaoğlu ile Babacan bir araya geldi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Babacan’ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kendisinin ev sahipliğinde, 21 Ağustos'ta yapılacak “Liderler Zirvesi” öncesinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.
Sosyal medya hesabında, ziyarete ilişkin fotoğraf paylaşan Babacan, “Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'nu genel merkezimizde ağırladık. Ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum.” dedi.