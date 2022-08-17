Karamollaoğlu: Suriye ile siyasi bir irtibat kurulmuş olmasını önemsiyoruz

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İktidar tarafından, Suriye ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi gerekliliğine dair kurulan cümleleri olumlu bir gelişme olarak görüyoruz." diyen Karamollaoğlu, şunları kaydett:

"Fakat keşke "Bad'el harâb'ül-Şam" dedirtmeden önce bizlere kulak verselerdi...

Keşke bunca dram yaşanmadan, bunca insan hayatını kaybetmeden, bunca aile parçalanmadan ve bunca insan memleketlerini terk etmek zorunda kalmadan bu akl-ı selimle hareket edebilselerdi.

“Katil Esad’la görüşme teklifinde bulunanlar akıllarını başlarına alsın” diyen iktidar ortağı Bahçeli bile, şimdi bu çağrıyı “çözüm arayışlarına güçlü bir nefes” olarak nitelendiriyor.

İnsanlar öyle laflar ediyor ki, bir gün geliyor bunu yalamak mecburiyetinde kalıyorlar!

Tarih, enteresan.

Bildiğiniz üzere, Suriye iç savaşının henüz başlarında biz Saadet Partisi olarak, bir heyetle Suriye'ye gitmiştik.

Beşşar Esad ile de görüşmüştük. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi ve Suriye'nin ne yapması gerektiğiyle alakalı tavsiyelerimizi onlara iletmiştik.

"Eğer siz Suriye'yi demokratik bir ülke haline getirmek istiyorsanız; mutlaka muhalefete imkan tanıyacaksınız, parti kuracaklar, yayın organları olacak ve Meclis'te temsil edilecekler." demiştik ve hiçbirisine de itiraz etmediler. Hatta aksine; "Biz, zaten Türkiye'yi kendimize örnek almıştık." dediler.

Biz de bunları, ülkemizde iktidarda bulunanlara gelip anlattığımız zaman; "siz bilmezsiniz, bunları biz iyi biliriz." dediler.

Ve bu söyledikleri söz 500-600 bin insanın hayatını kaybetmesine, 15 milyon ailenin oturdukları yeri tek etmelerine ve bunların yarısının Suriye'yi terk etmesine sebep oldu; o yarısının da en az 4-5 milyonu ülkemize geldi.

Eğer mantık doğru işletilmiş olsaydı, bunlar yaşanmazdı.

Ama şimdi, en azından bu ifadelerin kullanılmış olmasını ve geri planda da Suriye ile siyasi bir irtibat kurulmuş olmasını önemsiyoruz.

Bu, bir adım. Sürecin nereye evrileceği ise henüz belli değil; biz Saadet Partisi olarak, süreci yakından takip ediyoruz."