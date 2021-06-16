Karamollaoğlu'dan Oğuzhan Asiltürk açıklaması

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Karamollaoğlu, Oğuzhan Asiltürk hakkında sorulan soruya kendisiyle yakın zamanda görüşecekleri şeklinde yanıt verdi ve konunun erken seçimle bir alakası olduğunu düşünmediğini belirtti.

Karamollaoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

"14 Haziran’da Brüksel’de NATO Liderleri zirvesi gerçekleştirildi. Her zaman olduğu gibi bu zirvede de insanlığın karşı karşıya olduğu sorunlara dair somut ve kalıcı hiçbir adım atılmadı. Zirve; aldığı kararlardan çok verilen pozlar, kim kiminle nasıl tokalaştı, kim nasıl selam verdi, kim ne giymiş gibi yersiz ve gereksiz magazin konularıyla gündem oldu. Şişme botlarda kıyıya vurarak can veren yavrular için ve tüm dünyanın gözü önünde fütursuzca katliamlar yapan ülkeleri önleme için hiçbir somut karar çıkmadı. Bir tarafta servetine servet katan bir avuç insan varken diğer yanda bir dilim ekmeğe, bir yudum suya muhtaç bırakılan milyonlarca insan için hiçbir karar alınmadı.

"Hesabını soracağız diyenler, konu gündeme gelmedi diye Allah'a hamd ediyor"

Türkiye için NATO zirversinin en önemli konu başlıklarından biri de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden arasında gerçekleşecek olan görüşmeydi. S-400’ler, F-35, Halkbank davası, sözde Ermeni Soykırımı açıklamaları gibi konular nedeniyle uzunca bir süredir gergin bir atmosfer söz konusuydu. İktidar ise ABD’ye 'Bunların hepsinin hesabını soracağız' diye meydan okuyor, bunları bir iç malzemesi yapıyordu. Öyle ki iktidar partisi mensupları Afyon Güney Beldesi’nde yapılan seçimlere giderken bakan seviyesinde insanlar, seçimleri kendilerinin kazanmasının ABD’ye bir meydan okuma ve ders olacağını söyleyecek kadar ileri gittiler. Vay insafsızlar! Ne oldu? İç politikaya malzeme edilen bu kadar hayati konularda, Brüksel’de bir sonuç alınamadı. S-400’leri kullanabilecek miyiz, parasını ödediğimiz F-35’leri teslim alabilecek miyiz belli değil. Sözde Ermeni Soykırımı iddialarını diline dolayan ABD Başkanı’na bunun hesabı sorulamadı. Fakat başka bir gariplik meydana geldi. Bırakın hesap sorulmasını, Sayın Cumhurbaşkanı, ‘Gündeme geldi mi?’ sorusuna karşı ‘Hamdolsun gündeme gelmedi’ dedi. Yani bunun hesabını soracağız diyenler, bu konunun gündeme gelmemiş olmasından dolayı Cenab-ı Hakk’a hamd ediyor.

İnşallah yakında işçilerimizle Geçim İttifakı kapsamında bir toplantı gerçekleştireceğiz. Toplantı yine Zoom üzerinden olacak. İnşallah milyonların katılacağını umut ediyorum. Türkiye’mizin sorunlarının çözümü aslında zihniyet değişikliğine bağlıdır. Siyasi, bürokrat, iş adamı ve mafya çemberinde dönen binlerce liralık tatillere, milyon dolarlık ihalelerde geçen rüşvetlere, kamu kaynaklarının çar çur edilmesine bakıp da meselelerin çözümünün zor olduğu zannına kimse kapılmasın. Sizler tarafından yetkilendirildiğimiz takdirde devletin tüm kurumlarını saran bu müsilaja karşı tedbirler almaya ve kaynaklarımızı da insanlarımıza aktarmada kararlıyız. Bu kadar basit mi, emin olun bu kadar basit.

Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamaları

Ben parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, girmemekte de kararlıyım. O açıklamalar Oğuzhan Bey’i bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz, bunun haricinde bir açıklama yapmayı da doğru bulmuyorum. Parti içi meseleleri kamuoyuyla paylaşmak ülke meselelerini çözmekle alakalı bir konu değildir. Oğuzhan Bey’le ara ara görüşüyoruz, yakın zamanda da görüşürüz inşallah. Birbirimizden çok uzak değiliz. Bu konuyu görüşürüz. Ben bu konunun erken seçimle alakalı olduğunu düşünmüyorum."