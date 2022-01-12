Karamollaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili açıklama

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Aydın, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Genel sağlık durumu oldukça iyi olan genel başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu, bir süre daha hastanede istirahat ettikten sonra taburcu olacaktır. Bu süreçte kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileten ve bir an olsun dualarını eksik etmeyen teşkilat mensuplarımıza ve toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Değerli genel başkanımız, kendisini merak eden, gelişmeleri yakından takip eden ve şifa temennilerini paylaşan herkese selâm ve muhabbetlerini iletmektedir.”

Kılıçdaroğlu'dan ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan ve doktor tavsiyesi ile hastanede tedavi gören Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun oğlu Zahit Karamollaoğlu ve hastanede bulunan parti yöneticileri ile görüştü.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, yaptığı sosyal medya paylaşımında, şu bilgileri verdi:

“Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, Ankara Şehir Hastanesinde Covid19 tedavisi gören Sayın Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etmiş, durumu hakkında bilgi almıştır. Sayın Kılıçdaroğlu, Temel Bey’in her gün daha iyiye gittiği ve yakında taburcu edileceğini öğrendiğini söylemiştir.”