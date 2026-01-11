Karanlık ve kasvetli iki gün... Güneş 'doğmayacak'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini paylaştı. Verilere göre bugün ülke genelinde sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu illerinde ise kar yağışı etkili olacak.

12 Ocak Pazartesi günü ise ülke genelinde bu sefer kar yağışları başlayacak. Hava sıcaklıkları bir hayli düşecek.

Bu iki günün özelliği ise ülkemizde hiç güneş açmayacak. Salı gününden itibaren Ege'de güneş etkisini gösterecek.

Çarşamba günü Ege ve Güney'de parçalı bulutlu, Kuzey'de yağmur, İç Anadolu ve Doğu'da ise kar yağışı hakim olacak.

Perşembe Türkiye'nin batısında, güneyinde parçalı bulutlu bir hava beklenirken İç Anadolu'da, Kuzey'de ve Doğu'da kar yağışı kendisini gösterecek.