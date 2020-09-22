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Karantinayı ihlal eden COVID-19 hastasına 3 ay 10 gün hapis

Bursa'da karantinayı ihlal eden Kovid-19 hastasına 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

Karantinayı ihlal eden COVID-19 hastasına 3 ay 10 gün hapis
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantinayı ihlal eden sanığa 3 ay 10 gün hapis cezası verildi.

İlçede yaşayan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan S.B. (27) adlı erkek hasta, evinde karantinaya alındı.

Sağlık ekiplerince karantina kuralını ihlal ettiği belirlenen hasta hakkında dava açıldı.

Sanık, İnegöl 6. Asliye Ceza Mahkemesince 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Cezanın ertelendiği öğrenildi.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper, 11 Eylül'de, karantina kurallarına uymadıkları belirlenen 4 kişi hakkında hapis cezası istemiyle dava açıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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