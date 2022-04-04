Karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 197 metre boyundaki "Josco Taicang" adlı yük gemisinin, Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibini olay yerine sevk etti.

Balık adam ekibi, karaya oturan geminin su altında inceleme yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptanın da görev aldığı kurtarma operasyonu başlıttı. Yük gemisi, römorkörler tarafından çekilerek karaya oturduğu bölgeden kurtarıldı.

Josco Taicang isimli gemi, su altı incelemesi sonrasında İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda kılavuz kaptan, Kurtarma -1, Kurtarma -6, Kurtarma -7, Mehmetçik römorkörleri ve KEGM-3 botunun refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi.