Karayolları açıkladı: Bayramda hangi otoyol ve köprüler ücretsiz olacak?

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 10 Haziran Salı saat 00.00'a kadar (pazartesiyi salıya bağlayan gece) kurumun sorumluluğu altındaki otoyollar (Yap-işlet-devret yöntemiyle işletilenler hariç) ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz yapılabilecek. Uygulama bugün başladı.

Karayolları, bakım, onarım ve yapım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, hızın düşürülmesi çağrısında bulundu.

Çalışmaların devam ettiği başlıca güzergâhlar şöyle:

Aydın-Denizli Otoyolu (Köşk Bağlantı Yolu 0-2. km): Şev çalışmaları nedeniyle Denizli yönünde bazı şeritler kapatıldı, ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa Yolu (22-23. km): Mengen yönü kapalı, ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak veriliyor.

Aksaray-Ortaköy Yolu (15-16. ve 20-25. km): Yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde ilerliyor.

Nevşehir-Hacıbektaş Yolu (17-18. km) ve Fatsa-Ordu-Gülyalı Yolu (41-42. km): Köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Göksun-Elbistan Yolu (22-48. km): Yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü devam ediyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen Yolu (39-42. km): Sanat yapıları ve kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden çift yönlü sağlanıyor.

Yusufeli-İspir Yolu (9-11. km): Heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Sakarya-Bilecik-Bozüyük Yolu (33-35. km): Üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit kapatıldı, trafik sol şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.