Karayolları: Bolu Dağı Tüneli iki yönde kontrollü olarak açıldı

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışıyla mücadele edilen ve kapanan yolların son durumu paylaşıldı.

Açıklamada, 446 kar mücadele merkezinde 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile kar mücadelesi çalışmalarının yürütüldüğü ifade edilerek, çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı kaydedildi.

Yollarda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde, güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir. Kameralar aracılığıyla Genel Müdürlük ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Bütün karla mücadele araçları kameralar ve araç takip sistemleri ile takip edilmekte, Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle. koordinasyon sağlanmaktadır."

Açıklamada, bugün saat 17.00 itibarıyla Türkiye'deki güncel yol durumuna ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Ankara-İstanbul Otoyolu’nda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesi sürdürülmektedir. Bolu Dağı Tüneli iki yönde kontrollü olarak trafiğe açıldı.



Çaydurt -Yeniçağa kavşakları arasında, Ankara yönündeki 5 kilometrelik konvoyun 1-2 saat içerisinde eritilmesi planlanmakta olup, trafik ağır akıcıdır. Düzce ve Sakarya Valilikleri ile koordineli olarak bu kesimde TIR geçişine izin verilmemektedir. Trafik yoğunluğunun eritilmesiyle yol TIR geçişlerine de açılacaktır. Bu kesim dışında Ankara yönündeki trafik açık ve akıcıdır. Bölgede yoğun kar yağışı devam etmekte ve gece 24.00’e kadar sürmesi beklenmektedir.

- Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Nurdağı- Narlı Kavşağı arası, Gaziantep-Kuzey Kavşağı-Gaziantep Batı Kavşağı arası, Nizip Kavşağı- Gaziantep Doğu Kavşağı arası ulaşıma kapatılmıştır.

- TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu’nun Gaziantep ili otoyol kesiminde, toplam 20 araç ve 20 personel ile çalışmalar devam etmektedir.

- Van-Tatvan Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Bingöl-Diyarbakır Yolu saat 08.35 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

- Arapgir-Kemaliye Yolu 08.20 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

- Arapgir Divriği yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Bitlis Van Yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

- Van Gürpınar Yolu 10.45 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

- Muş Tatvan Yolu 10.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır.

- Kağızman Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Bitlis-Muş Yolu ulaşıma kapatılmıştır.

- Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır."