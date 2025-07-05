Karayolları uyardı: Bu güzergâhlarda trafik kontrollü ilerliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kara yolunda ulaşımın kontrollü sağlandığını duyurdu. Yol durumu bültenine göre, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve dikkatli seyretmesi büyük önem taşıyor.

TAG Otoyolu'nda Adana Doğu-Misis kavşakları arasındaki 6-9. kilometreler arasında yürütülen üstyapı onarım çalışmaları kapsamında ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 0-4. kilometrelerinde (K117 Köprüsü ile U40 Üstgeçidi bölgesi arası) yol bakım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-5. kilometreleri arasındaki köprü yapım çalışmaları sebebiyle trafik servis yoluna yönlendirildi.

Beypazarı-Ayaş-Ankara yolu üzerinde 1-5. kilometreler arası yol yapım çalışmaları nedeniyle bu yöndeki trafik kapatıldı. Ulaşım, karşı şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Demirköy-İğneada yolu üzerinde 10-23. kilometreler arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle güzergah trafiğe kapatıldı, ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolu 40-41. kilometreleri arasında "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamında yapılan çalışmalar nedeniyle Kocahasanlı mevkisinde trafik kontrollü ilerliyor.

Ilgaz-Çankırı yolu üzerindeki 17-27. kilometrelerde asfalt çalışması nedeniyle sürücülerden dikkatli olmaları isteniyor.

Zara-Sivas yolu 42-45. kilometrelerinde yapılan yol bakım onarım çalışmaları kapsamında sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeli.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu 43-45. kilometreleri arasında (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı çalışmaları yapılıyor. Ankara istikameti kapatıldı, ulaşım karşı şeritten iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 18-49. kilometreleri arasındaki Torul, Taşocağı, Mescitli, T1-T5 tünellerinde yangın söndürme sistemi bakım çalışmaları nedeniyle saat 17.00’ye kadar trafik tek şeritten kontrollü verilecek.