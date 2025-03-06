Karayolu Taşıma Kanunu'nda değişiklik: Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen ceza artırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolu Taşıma Kanunu'nda yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, "Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500 liraya, üst sınırı da 85 bin liraya çıkarılacak." ifadesini kullandı.

"İdari para cezaları artırılacak"

Kara yolu taşımacılığında düzen ve güvenliğin sağlanması amacıyla idari para cezalarının artırılacağını aktaran Uraloğlu, yolcuların güvenliğini sağlamak ve haksız rekabeti önlemek için bu değişikliğin önemli bir adım olacağını belirtti.

Uraloğlu, düzenlemeye ilişkin bilgi vererek, "Biletsiz yolcu taşıyanlara verilen idari para cezasının alt sınırı 8 bin 500 liraya, üst sınırı da 85 bin liraya çıkarılacak. Terminal ve durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılara 5 bin lira ila 50 bin lira arasında idari para cezası verilecek. Genel olarak uygulanan idari para cezalarının 10 katına kadar uygulanabilmesi sağlanacak." dedi.

"Yolcu hakları daha fazla korunacak"

Karayolu Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının yükseltilmesinin, denetimlerin etkinliğini de artıracağını bildiren Uraloğlu, yapılacak değişiklikle sektördeki standartların yükseleceğini ve yolcu haklarının daha fazla korunacağını belirtti.

Uraloğlu, cezaların caydırıcı hale getirilmesiyle güvenli ve düzenli bir taşımacılık ortamı sağlanacağına işaret ederek, "Caydırıcılığın sağlanabilmesi için kamyoncu ile daha geniş kapsamda faaliyet gösteren lojistik işletmecisine farklı miktarlarda idari para cezası uygulanmasına imkan sağlanacak. Kanuna aykırılıkta ısrar eden taşımacılar için de daha ağır yaptırımların uygulanabilecek." ifadesini kullandı.

Yabancı plakalı taşıtlara yeni düzenleme

Yabancı plakalı taşıtlarla gerçekleştirilen taşımada yapılan usulsüzlükler için de ağır cezai yaptırımlar getirileceğini bildiren Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Taşımacılarımızın yurt dışında yaşadığı sorunlar ve mütekabiliyet uygulamaları da dikkate alınacak. Sahte geçiş belgeleri, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK) izin belgelerinin usulüne göre kullanılmaması gibi konularda yabancı plakalı taşıtlara uygulanacak idari para cezası tutarları artırılacak."

Uraloğlu, düzenlemeyle yabancı plakalı taşıtlara, uluslararası anlaşma, sözleşme ve protokollere uygun olmayan taşıma faaliyetleri için ayrıca cezai müeyyide uygulanacağını aktardı.

Düzenlemeyle, biletsiz yolcu taşımacılığı yapanların haksız rekabet yaratmasının ve yolcu güvenliğini tehlikeye atmasının önüne geçileceğini belirten Uraloğlu, bu yüzden sektördeki tüm firmaların belirlenen kurallara uymasını sağlayacaklarını vurguladı.

Uraloğlu, yapılacak düzenlemenin sektördeki tüm paydaşlarla istişare edilerek hazırlandığını ve yeni dönemde kara yolu taşımacılığında denetimlerin artırılacağını da kaydetti.