Karbon nötr konaklama dönemi başlıyor
Divan Grubu, "Sadece En İyi" ilkesiyle misafirlerine hizmet sunma hedefini, çevreye ve topluma fayda sağlama vizyonuyla birleştiriyor. "Gelecek İçin Divan’dayız" mottosuyla yola çıkan grup, karbon nötr konaklama projesini Divan İstanbul, Divan Bodrum, Divan Çukurhan, Divan Ankara, Divan İstanbul City ve Divan Bursa otellerinde başlattı.
Koç Holding liderliğinde yürütülen karbon dönüşüm programı kapsamında, Divan otellerinde konaklayan misafirlerin emisyonları ücretsiz olarak ofsetlenecek. Misafirler, karbon ofsetleme sürecinin hangi projeler aracılığıyla sağlandığını ve çevresel faydalarını karbon ofset sertifikası ile belgelendirebilecek. Bu projeye katılan misafirler, sosyal ve çevresel sorumluluk bilincinin artmasına önemli ölçüde destek verecek.
Sürdürülebilir gelecek amaçlanıyor
Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk, sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılıklarını ve "Sadece En İyi" ilkesini işlerinin her alanına entegre ettiklerini vurguladı. Tomruk, "Misafirlerimizi karbon nötr bir geleceğe doğru ilerleme hedefimize ortak etmek istiyoruz" dedi. Grup, iş süreçlerini çevresel etkileri minimize edecek şekilde tasarlıyor ve kaynakları verimli kullanmayı hedefliyor. Karbon nötr konaklama ve etkinlik stratejileri, sürdürülebilirlik vizyonunun merkezinde yer alıyor.
Divan Grubu Oteller ve Ziyafet Birimleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Altunal ise, 2020 yılı baz alınarak, 2030 yılına kadar operasyonlardan kaynaklanan emisyonları yüzde 20 oranında azaltmayı ve 2050 yılı itibarıyla tüm operasyonlarda karbon nötr olmayı hedeflediklerini belirtti. Misafirlerine ve çalışanlarına karbon dengeleme hakkında bilgilendirme yaparak farkındalık oluşturmayı önemli bulduklarını ifade etti.
Proje, iklim teknolojileri şirketi Climateware ile geliştirildi. Climateware CEO’su İlker Turan, Divan için özel olarak geliştirdikleri hesaplama API'leri ile konaklamalar ve etkinlikler için doğru emisyon verileri sunarak gerçek zamanlı karbon dengelemesi yapılmasına olanak sağladıklarını belirtti. Bu sayede Divan, misafirlerine somut bir çevre dostu deneyimi sunuyor ve onları bu anlamlı değişimde aktif katılımcılar haline getiriyor.
2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefi
Divan Grubu, 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedefliyor. Bu kapsamda, yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik veriyor ve 2023 yılında 10 MWe'lik kapasite ile GES kurulumu başvurusu yaptı. Grup, 2030 yılına kadar tüm operasyonlarında döngüsel ekonomi ilkelerine tam uyum sağlamayı ve "Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür" prensiplerini şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.
Arçelik ile kahve atıklarını biyokompozit malzeme olarak kullanmayı hedefleyen Telve Duo projesi gibi projelerle çevresel sorumluluğunu sürdürüyor. Divan Grubu, oda başına su tüketimini yüzde 2 oranında azaltarak su kaynaklarının korunmasına yönelik taahhüdünü somut adımlarla gerçekleştirmeye çalışıyor.