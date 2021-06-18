KARDEMİR'de çalışanlara COVID-19 aşısı yapıldı

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda yaklaşık 5 bin personeli bulunan KARDEMİR'de de mobil ekiplerce aşı yapılmaya başlandı. Çalışmaya İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı'da eşlik etti.

Sarı, yaptığı açıklamada, aşılama sürecinin, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlanmasıyla hızla devam ettiğini söyledi.

Tüm SGK'lılara aşı hakkı tanındığını hatırlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerindeki ve büyük ölçekli tüm üretim tesislerindeki çalışanlar Bakanımızın talimatıyla mobil ekiplerimiz tarafından aşılanmaya başlanmıştır. Bugün itibarıyla müdürlüğümüze bağlı mobil aşı ekiplerimiz de KARDEMİR çalışanlarına yerinde aşı hizmeti sunmaktadır. Amacımız aşı hakkı olan tüm vatandaşlarımızı gerek ilimizdeki tüm hastanelerimiz ve aile sağlığı birimlerimizde oluşturduğumuz aşı merkezlerinde, gerekse mobil ekiplerimiz aracılığıyla sahada bir an önce aşı ile buluşturup, toplumumuzun COVID-19 salgınından kurtulmasını sağlamaktır."

Sarı, şu ana kadar Karabük'te toplam 144 bin 821 aşı yapıldığını da sözlerine ekledi.