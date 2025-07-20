Diyarbakır'da dört kardeşine hayvan dışkısı yedirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 25 yaşındaki H.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında ve haber sitelerinde yer alan iddialar üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında H.A., 'kötü muamele' suçlamasıyla jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen H.A., savcılıktaki sorgusunun ardından 'eziyet' suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Ancak mahkeme, H.A.'nın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi. Başsavcılığın bu karara itiraz ettiği öğrenildi.

Çocuklar devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mağdur çocukların devlet korumasına alındığını belirterek, "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.