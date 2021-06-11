  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kargo çalışanları ile kuryeler de aşı takvimine eklendi
Takip Et

Kargo çalışanları ile kuryeler de aşı takvimine eklendi

Bakan Koca, kargo çalışanlarıyla kuryelerin yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 ile mücadele kapsamında devam eden aşılama kapsamında, kargo çalışanlarıyla kuryelerin de aşı takvimine dahil edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerini kullandı.

 

Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının COVID-19 aşılamalarının yarından itibaren başlayacağını duyurmuştu.

Bugün ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), yeşil pasaportlu ihracatçıların, aşıda öncelikli gruba dahil edildiğini duyurdu.

 

AB'den onay: Aşı sertifikası 1 Temmuz'da yürürlükteAB'den onay: Aşı sertifikası 1 Temmuz'da yürürlükteDünya
Aşılamaya ulaşım çalışanları da dahil edildiAşılamaya ulaşım çalışanları da dahil edildiGündem
Bakan Koca'dan BioNTech aşısı için '6 saat' uyarısıBakan Koca'dan BioNTech aşısı için '6 saat' uyarısıSağlık
Yeşil pasaportlu ihracatçılara aşı önceliğiYeşil pasaportlu ihracatçılara aşı önceliğiEkonomi Haberleri

 

Etiketler
COVID GÜNLÜĞÜ