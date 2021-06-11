Kargo çalışanları ile kuryeler de aşı takvimine eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19 ile mücadele kapsamında devam eden aşılama kapsamında, kargo çalışanlarıyla kuryelerin de aşı takvimine dahil edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bakan Koca, "Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, bugün yaptığı açıklamada şehir içi ve şehirler arası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafının COVID-19 aşılamalarının yarından itibaren başlayacağını duyurmuştu.

Bugün ayrıca, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), yeşil pasaportlu ihracatçıların, aşıda öncelikli gruba dahil edildiğini duyurdu.