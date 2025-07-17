Kargodan uyuşturucu çıktı
Samsun'da kargo ile gönderilen çuvalı takibe alan polis, 6 bin 552 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili biri kadın iki kişi gözaltına alındı.
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadeleye devam ediyor.
Ekiplerin yaptıkları takip ve çalışma sonucu Tekkeköy ilçesinde bir kargo şirketinden gönderilen paketi teslim almaya giden A.K. (26) ve G.B. (27) adlı kadını yakaladı.
Gözaltına alınan iki kişinin kargodan aldıkları çuval içindeki kolide arama yapan narkotik polisi 6 bin 552 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.