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Kargoya verilen çorap kutuları arasında 60 tabanca ele geçirildi

Konya'da kargoya verilen çorap kutuları arasında 60 tabanca ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Konya'da kargoya verilen çorap kutuları arasında 60 tabanca ile 80 şarjör ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte çeşitli lojistik firmalar aracılığıyla farklı kentlere silah gönderileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, kargoya verilen çorapların içerisinde bulunduğu kutularda, Adana'ya gönderilmek üzere 30 tabanca, 30 şarjör, İzmir'e gönderilmek üzere 20 tabanca ve 40 şarjör, Antalya'ya gönderilmek üzere 10 tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.