Karikatürist Kaan Ertem 53 yaşında vefat etti

Kaan Ertem'in vefat haberi, Leman Dergisinin sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Leman Dergisinin hesaplarından, "Arkadaşımız, canımız Kaan Ertem’i kaybettik. Ailesinin, sevenlerinin, okurlarının, mizah dünyasının başı sağ olsun. Yarın 14.00’te Küçükyalı Kabristanı'nda defnedilecek." masajı paylaşıldı.

Yazar Nihat Genç de Kaan Ertem ile ilgili, "Leman dergisi yıllarımdan dünya güzeli karikatürist arkadaşımız Kaan Ertem'i kaybettik, pırıl pırıl çocuktu, üç günlük dünya işte, Allah rahmet eylesin!" ifadelerini kullandı.

1968'de istanbul'da doğan Kaan Ertem, 1983'de ünlü karikatürist Semih Balcıoğlu'nun eleştirisiyle beraber Bulvar Gazetesi'nde yayınlanan ilk karikatürüyle mesleğe adım attı.

Kaan Ertem, Limon mizah dergisinde başladığı 1988 yılına değin beş yılını kendisini karikatür çizme konusunda geliştirmeye ayırdı. Bu tarihten itibaren önce Limon, ardından da Leman ve L-Manyak dergilerinde çalışmaları yayınlandı.