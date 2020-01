Karınca sevgisi biyolojide Kraliyet Ödülü getirdi

10 Ocak 2020

Merkezi İngiltere'de bulunan Royal Society of Biology (RSB) tarafından düzenlenen BioArtAttack isimli materyal tasarlama yarışmasında, SEV Amerikan Koleji (SAC) 10. sınıf öğrencisi Selin Zümrüt, birincilik ödülü kazandı. Zümrüt, Biyoloji Öğretmeni Zeynep Müge Yalçınsoy rehberliğinde, bilimsel merakını yaratıcılığıyla birleştirerek tasarladığı ve 'Inner World of Ant' ismini verdiği karınca diseksiyonu modeli çalışmasıyla bireysel başvuru kategorisinde birincilik ödülü aldı. Ülkemizi SEV Amerikan Koleji'nin (SAC) temsil ettiği yarışmaya dünyanın farklı yerlerinden 40 okul başvuru yaptı.

Bilim-Tasarım Ödülü

İngiltere’de biyolojinin kullanılırlığını arttırmak için oluşturulan bir kuruluş olan Kraliyet Biyoloji Topluluğu (RSB), bilime ilgi duyan öğrencileri, bilime ilham veren sanat eserleri yaratmaya teşvik etmek amacıyla her yıl uluslararası çapta BioArtAttack isimli materyal tasarlama yarışması düzenliyor. Dünyanın dört bir yanından 40 okulun katıldığı bu yılki yarışmada birinci olmayı başaran SAC 10. Sınıf öğrencisi Selin Zümrüt, yarışmaya katılmasının nedenini şöyle açıklıyor:

Karınca sevgisiyle gelen ödül

“Hem resim ve seramik gibi sanat dallarında hem de ileride de tıp alanında eğitimime devam etmek istediğimden biyolojiye ve özellikle de canlıların anatomisine ilgi duyuyordum. Bu yarışma iki ilgi alanımı da bir araya getirdiğinden benim için çok güzel bir imkândı. Hayvanları çok sevdiğim için bir hayvan modeli yapmaya karar verdim, aklıma ilk olarak karınca geldi. Küçüklüğümden bu yana karıncaları gözlemlerdim ve onların kendilerinden daha büyük olmasına rağmen ekmek kırıntısını taşıyabilmesine çok şaşırırdım. Çok küçük boyutta olmalarına karşın karıncalar oldukça çalışkan, planlı ve çevresine zararı olmayan canlılardır. Barındırdığı bu özelliklere bakıldığında karınca tam anlamıyla doğa için örnek canlılardan biridir. İşte bu yüzden karınca diseksiyonu üzerine çalıştım ve içindeki karmaşık yapıyı da içeren bir model hazırladım.”