Karkamış'a 2 havan topu düştü

İddiaya göre, akşam saat 22.00 sıralarında Suriye tarafından atılan 2 havan topu Karkamış ilçe merkezindeki bir çay bahçesi ile boş bir araziye isabet etti. İlçe merkezine düşen havan topları büyük bir gürültüyle patlarken, ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrası ilçede büyük korku ve panik yaşandı.



Yaşanan olay sonrası polis ekiplerince patlamanın yaşandığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi alınırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.