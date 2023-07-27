Karma Ekonomik Komisyon Eşbaşkanları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Türkiye'nin uluslararası ilişkiler kapsamında bazı ülkelerle imzaladığı anlaşmaların öngördüğü ikili ticari ve ekonomik konuların en üst düzeyde ve en kapsamlı şekilde ele alındığı "Karma Ekonomik Komisyon" toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar da belirlendi.