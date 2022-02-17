Karma Komisyon HDP’li Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi

ANKARA (DÜNYA)

Öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının aldırılmasına ilişkin olarak iki ayrı tezkere bulunuyor.



TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı, 6 saat süren toplantıda HDP’li Güzel adına savunmayı HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen oturumda zaman zaman tartışmalarında yaşandığı öğrenildi.



Komisyonun raporunu hazırlamasının ardından nihai karar Meclis Genel Kurulu’nda verilecek. Karma Komisyon raporunun en geç 15 gün içerisinde Meclis Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.