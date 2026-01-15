Karneler saat kaçta veriliyor, dağıtılacak?
Karne günü yaklaşırken öğrenciler ve veliler saat detayını merak etmeye başladı. Okullarda karnelerin hangi saatte dağıtılacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sebeple sıkça yöneltilen sorulardan biri de "Karneler saat kaçta veriliyor" şeklinde...
Milyonlarca öğrenci için karne heyecanı doruğa çıkmış durumda. Notların açıklanacağı gün kadar, karnelerin verileceği saat de merak konusu oldu. Sabırsızlık gittikçe artarken "Karneler saat kaçta dağıtılıyor" sorusu gündemde...
Karneler saat kaçta veriliyor?
Karne teslim saatleri, okul türüne ve ders programına göre farklılık gösterebiliyor.
İl ve okul bazında uygulamalarda değişiklikler olabiliyor. Bu nedenle belirli bir saat vermek imkansız.
