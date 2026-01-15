Karneler saat kaçta veriliyor, dağıtılacak?

Milyonlarca öğrenci için karne heyecanı doruğa çıkmış durumda. Notların açıklanacağı gün kadar, karnelerin verileceği saat de merak konusu oldu. Sabırsızlık gittikçe artarken "Karneler saat kaçta dağıtılıyor" sorusu gündemde...

Karneler saat kaçta veriliyor?

Karne teslim saatleri, okul türüne ve ders programına göre farklılık gösterebiliyor.

İl ve okul bazında uygulamalarda değişiklikler olabiliyor. Bu nedenle belirli bir saat vermek imkansız.