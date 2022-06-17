Karnelerini alan öğrenciler tatile girdi

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi.

COVID-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı başlayan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi bugün sona erdi. Karne heyecanı yaşayan yaklaşık 18 milyon öğrenci, bir yılın yorgunluğunu yaz tatilinde atacak.

Yaz okulları

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez yaz tatilinde destekleme ve yetiştirme kurslarının yanı sıra yaz okulları açacak.

Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos'ta öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre, okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak. Öğretmen ve öğrenciler, yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabilecek.

Bunun yanında yaz döneminde 6-18 yaş öğrencilerin, akran ve arkadaşlarıyla bir araya gelip hem eğlenip hem de öğrenmeleri amacıyla 14 farklı kurs programı açılacak. Yaz tatili boyunca sürekli açık olacak kurslara, okullar ve halk eğitim merkezi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak

Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklanacak.

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar yarın ve 19 Haziran Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran'da yapılacak. YKS sonuçları, 20 Temmuz'da belli olacak.

MEB'in çalışma takvimine göre, 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak ve 16 Haziran 2023'te sona erecek.