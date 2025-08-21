Karpowership Irakla enerji sözleşmesini imzaladı

Karpowership’in işti­raki BKPS, Irak Cum­huriyeti Elektrik Ba­kanlığı’na bağlı Güney Böl­gesi Elektrik Üretim Şirketi ile 590 megavat kapasiteli ye­ni bir powership projesi için sözleşme imzaladı.

6 Ağus­tos’ta imzalanan anlaşmay­la, Basra’da yer alan Khor Al Zubair ve Um Kasr limanla­rında demirleyecek yüzer enerji santralleri aracılığıy­la bölgenin elektrik ihtiya­cını karşılanacak. Dünyanın farklı coğrafyalarında 16 ül­keye powership konseptiy­le enerji sağlayan Karpower­ship, bu ülkelerin arasına Irak’ı da ekledi.

Şirket, iştira­ki BKPS ile Irak Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı arasında im­zalanan anlaşma kapsamın­da, Basra’da konuşlandıra­cağı iki enerji gemisiyle 590 megavat elektrik üreterek Irak halkının kullanımına sunacak. Proje kapsamında, Karpowership’in iki enerji gemisinin ağustosta Basra’da elektrik üretimine başlaması hedefleniyor.

Dört kıtada enerji üretiyor

İlk aşamada 71 gün olarak imzalanan anlaşmanın süre­si Irak’ın enerji ihtiyacı de­vam ettiği taktirde uzatıla­bilecek. Yüzer enerji sant­ralleri alanında dünya lideri olan Karpowership dört kıta­da enerji üreterek sürdürü­lebilir çözümler üretmeye ve toplumsal kalkınmayı des­teklemeye devam ediyor.

Şir­ket bu projeyle, Irak’ın enerji arz güvenliğini desteklerken aynı zamanda hızlı, güveni­lir ve esnek enerji çözümleri konusundaki küresel liderli­ğini de pekiştiriyor. Açıkla­mada görüşlerine yer verilen Karpowership Ticari Ope­rasyonlar Grup Başkanı Zey­nep Harezi Yılmaz, dünya­nın dört kıtasında 16 ülkenin elektrik talebinin yüzde 10 ila yüzde 100’ünü karşıladıkları­nı belirterek, şunları kaydetti: “Karpowership olarak, dün­yanın dört bir yanında enerji­ye erişimin kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir olması için çalışıyoruz.

Toplam kurulu gücü 10 bin megavatı aşan fi­lomuzun hızlı ve esnek yapısı sayesinde, acil elektrik ihtiya­cı olan bölgelere çok kısa sü­rede istikrarlı çözümler suna­biliyoruz. Orta Doğu’daki her geçen gün artan enerji ihtiya­cına da hızlı ve güvenilir bir şekilde çözüm sunmaya hazı­rız. İştirakimiz BKPS ile Bas­ra’da hayata geçireceğimiz bu proje, şirket olarak küresel enerji güvenliğine sunduğu­muz katkının bir başka somut örneğidir.”