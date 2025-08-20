Karpuzların arasından uyuşturucu çıktı

Samsun'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çok yönlü araştırmalar ve teknik takip sonucu, farklı bir ilden Samsun’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı.

Üç gün süren planlı operasyon kapsamında şüpheli araç, Ladik ilçesi Hacıali Mahallesi’nde durduruldu.

Karpuzların arasına gizlediler

Uyuşturucu tacirleri, sevkiyatı gizlemek için hapları karpuz yüklü kamyonetin içerisine kamufle etti. Araçta yapılan detaylı aramada 110 bin 466 adet sentetik ecza hap ve 598 bin 770 TL nakit para bulundu.

Operasyonda araçta bulunan altı kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü vurgulayarak, "Uyuşturucu tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" mesajını paylaştı.