Kars merkezli operasyonda 19 kişi gözaltına alındı
Kars'ta HDP'li belediye başkan yardımcıları ve ilçe başkanlarının aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Kars merkezli operasyonda HDP'li belediye başkan yardımcıları ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Belediye başkan yardımcıları Sevin Alaca, Muazzez Çağrıtekinci, HDP Belediye Meclis üyeleri, HDP il Genel Meclis üyeleri, HDP İl Başkanı Cengiz Anlı ile partinin bazı ilçe teşkilatı yöneticilerinin de arasında olduğu 19 kişi hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı çıkartıldı. Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA