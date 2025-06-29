Kars Sarıkamış'ta Bozayılar mahalleye indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanlık alana yakın bölgelerde yaşayan bozayılar, gece saatlerinde yerleşim yerine inerek çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ve 2 bin 150 metre rakımıyla dikkat çeken Sarıkamış, aynı zamanda dünyanın tek göç eden bozayılarına ev sahipliği yapıyor. Bu özelliğiyle bilinen bölgede, yaban hayvanlarının zaman zaman ilçe merkezine indiği görülüyor.

Son olarak Tepe Mahallesi ve Taşkıran TOKİ Konutları civarında ortaya çıkan bozayılar, çöp konteynerlerini devirerek içlerinde yiyecek aradı. Çevredeki köpeklerin varlığına aldırış etmeyen ayılar, karınlarını doyurduktan sonra ormanlık alana geri döndü.