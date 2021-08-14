Kars Sarıkamış’ta sel, araç ve hayvanlar sürüklendi

Kars Sarıkamış’a bağlı İnkaya köyünde öğleden sonra etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel, araçlar ve hayvanları sürükleyerek götürdü.

Köyün ortasından geçen derenin taşması ve köprülerin tıkanması sonucu çok sayıda evi de su bastı. Araç ve evlerde hasar oluşurken çok sayıda hayvan telef oldu.

Köylülerin durumu bildirmesi üzerine köye AFAD, jandarma, JAK ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İnkaya köyünün yakınında bulunan ve sele maruz kalan Topkaya köyünde de hasar oluştu.

"40-50 ev hasar gördü"

Köye sevk edilen AFAD, jandarma ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmasına başladı. İlk belirlemelere göre 6 araç ve 40 ev hasar gördü.

Köye sevk edilen İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediyelerinin ekipleri de kanal ve evlerdeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Evleri hasar görenlere yardım eden JAK timleri de binalardaki suyu tahliye etmeye çalıştı.

İnkaya köyünün muhtarı Gıyasettin Ekinci, köyde çok fazla hasar meydana geldiğini belirterek, "Evler oturulacak durumda değil, şu anda ilk belirlemelere göre 40-50 ev hasar gördü, oturulmayacak şekilde bütün eşya mahvolmuş, çok şükür can kaybımız yok." dedi.

Köyde düğün olduğu sırada selin geldiğini ve vatandaşların araçlarını kurtaramadıklarını anlatan Ekinci, "Su, bir anda geldi araçları çıkartmaya vakitleri olmadı. Herkes kaçmaya başladı sel tüm evlere girdi su çoğaldı, hayvanlar da telef oldu maddi hasarımız çok." diye konuştu.