KARS TOKİ KURA SONUCU: Kars TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kars'ta bugün 1730 konut için kura çekimi var. Kars'ta yaşayan vatandaşlar başvurularını yaptı sonuçları dört gözle bekliyor. Adaylar nefesini tutarken peş peşe "Kars TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap aranıyor.

Kars TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Kars 1730 konut kesin kura sonuçları açıklanmış değil. Vatandaşlar kura çekimini canlı takip ediyor. Yoğunluk durumuna göre sonuçların akşam saatlerinde ya da yarın sabah açıklanması bekleniyor.

Vatandaşlar sonuçlara e-Devlet üzerinden ya da TOKİ resmi sitesinden ulaşabilecek.

