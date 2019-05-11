Karşılama törenlerine sınır

11 Mayıs 2019

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanların karşılanmaları ve uğurlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, gerek karşılama/uğurlama mahallinde ve yol güzergahı boyunca öğrenciler bulundurulmayacak. Karşılama ve uğurlamalarda, ilde görevli diğer bürokratların ayrıca protokol oluşturmasına izin verilmeyecek, karşılama veya uğurlama işlemi tören şekline dönüştürülmeyecek.

Cumhurbaşkanının yurt içi seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali, belediye başkanı ve garnizon komutanı hazır bulunacak. Yurt dışı seyahatlerinde ise vali, belediye başkanı ve garnizon komutanının dışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak, bu kişilerin dışında sivil veya resmi görevli bulunmayacak.

Öte yandan karşılama ve uğurlamada turkuaz halı serilmesi ve gün doğumundan gün batımına kadar olan sürede gerçekleştirilen seyahatlerde asker/jandarma mangası bulundurulmaya devam edilecek.

Kaynak: AA