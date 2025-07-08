Karşılıklı irade devam edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.
Terörsüz Türkiye sürecinde dün önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi’nde TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı kabul etti. Saat 15.00’te başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
Görüşmenin ardından DEM Parti’den ilk açıklama yapıldı. Açıklamada “İmralı Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı” ifadeleri kullanıldı.
“Tarihi bir görüşme”
Görüşme öncesinde İmralı heyetinden Pervin Buldan ile Mithat Sancar basın mensuplarının sorularını cevapladı. İkinci görüşmenin tarihi bir görüşme olduğunu vurgulayan Buldan, “Süreç yeni bir aşamaya giriyor. Görüş alışverişine ihtiyaç var. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı’yla kendi heyetiyle biz de heyet olarak bunları bütün bunları konuşacağız, tartışacağız. Gerekli adımların atılması açısından bir istişarenin sağlanması önemlidir. Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum. Barış sürecinin ne kadar kıymetli olduğunu biz bu tür durumlarda daha iyi anlayabiliyoruz. Bundan sonra hiçbir insanımızın yaşamını yitirmemesi için barışın ilerlemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.
Mithat Sancar da, “Sürecin yeni bir aşamaya geldiği biliniyor. Bu yeni aşamanın özellikleri sonrasının gereklilikleri konusunu Sayın Cumhurbaşkanı’yla ve heyetiyle istişare edeceğiz. Bu konuda görüşlerimizi aktaracağız. Kendilerini dinleyeceğiz. 12 askerin ölümünde gerçekten çok derin üzüntü yaşadık. Biz görüşmedeyken bu haber geldi. Hepimizi derinden üzdü. Bu tür acıların yaşanmaması için zaten bu yolu ilerletmek gibi bir görevimiz var. Hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailelerine, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz ve bu acıların biteceği günlerin yakın olduğuna inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz” diye konuştu.
Özgür Özel’e 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 5 Temmuz’daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özel’in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır” ifadelerini kullandı. Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.