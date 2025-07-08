Karşılıklı irade devam edecek

Terörsüz Türkiye sürecin­de dün önemli bir top­lantı gerçekleştirildi. Cum­hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlı­ğı Kulliyesi’nde TBMM Baş­kanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mit­hat Sancar’ı kabul etti. Sa­at 15.00’te başlayan görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Kabul­de, AK Parti Genel Başkanve­kili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Görüşmenin ardından DEM Parti’den ilk açıkla­ma yapıldı. Açıklamada “İm­ralı Heyeti üyelerimiz Per­vin Buldan ve Mithat Sancar, Sayın Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan’la Beş­tepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerile­rini aktardı. Görüşmede, sü­recin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam et­tiği vurgulandı” ifadeleri kul­lanıldı.

“Tarihi bir görüşme”

Görüşme öncesinde İmra­lı heyetinden Pervin Buldan ile Mithat Sancar basın men­suplarının sorularını cevap­ladı. İkinci görüşmenin tari­hi bir görüşme olduğunu vur­gulayan Buldan, “Süreç yeni bir aşamaya giriyor. Görüş alışverişine ihtiyaç var. Bu nedenle Sayın Cumhurbaş­kanı’yla kendi heyetiyle biz de heyet olarak bunları bü­tün bunları konuşacağız, tar­tışacağız. Gerekli adımların atılması açısından bir istişa­renin sağlanması önemlidir. Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum. Barış sü­recinin ne kadar kıymetli ol­duğunu biz bu tür durumlar­da daha iyi anlayabiliyoruz. Bundan sonra hiçbir insanı­mızın yaşamını yitirmemesi için barışın ilerlemesi gereki­yor” şeklinde konuştu.

Mithat Sancar da, “Süre­cin yeni bir aşamaya geldi­ği biliniyor. Bu yeni aşama­nın özellikleri sonrasının ge­reklilikleri konusunu Sayın Cumhurbaşkanı’yla ve heye­tiyle istişare edeceğiz. Bu ko­nuda görüşlerimizi aktaraca­ğız. Kendilerini dinleyeceğiz. 12 askerin ölümünde gerçek­ten çok derin üzüntü yaşadık. Biz görüşmedeyken bu haber geldi. Hepimizi derinden üz­dü. Bu tür acıların yaşanma­ması için zaten bu yolu iler­letmek gibi bir görevimiz var. Hepsine Allah’tan rahmet di­liyoruz. Ailelerine, yakınları­na baş sağlığı diliyoruz ve bu acıların biteceği günlerin ya­kın olduğuna inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyo­ruz” diye konuştu.

Özgür Özel’e 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 5 Temmuz’daki MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özel’in 5 Temmuz 2025 tarihinde MYK sonrası yaptığı basın açıklamasında, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları, hakaretamiz ifadeleri ve tehdit mahiyetindeki sözleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır” ifadelerini kullandı. Aydın, konuyla ilgili ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.