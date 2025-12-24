Karşılıklı yatırımları artıralım
Türkiye – Azerbaycan Yatırım Forumu Bakü’de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Karşılıklı yatırımlarımızı artıralım, aynı zamanda üçüncü ülkelerde birlikte yatırım yapalım” derken, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Türk iş insanlarına Azerbaycan’daki serbest ticaret bölgelerinde daha aktif rol alma çağrısı yaptı.
Hamide HANGÜL - Nagihan KALSIN
Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye – Azerbaycan yatırım forumu hükümet düzeyindeki temsillerin yanı sıra, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin geniş katılımıyla Bakü’de düzenlendi. Azerbaycan İhracatın ve Yatırımların Teşviki Ajansı (AZPROMO) ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) tarafından düzenlenen forumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, forumun, iş insanları arasında yeni iş birliklerinin kurulmasına imkân sağlayan verimli bir zemin oluşturması temennisinde bulundu. Yılmaz, “Hedefimiz; güçlü Türkiye, güçlü Azerbaycan ve barışın, istikrarın hüküm sürdüğü bir bölgedir” dedi.
İkili ticaret 8 milyar dolar
Azerbaycan ile ikili ticaretin geçen yıl 8 milyar dolara ulaştığına işaret eden Yılmaz, “Bu sene petrol fiyatlarındaki gelişmeler ve başka birtakım faktörler nedeniyle bir miktar gerileme olabilir ama bu geçici bir gerileme olacaktır” dedi. Hedefin 15 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak olduğuna vurgu yapan Yılmaz, Azerbaycan ile tercihli ticaret anlaşmasını genişlettiklerini belirterek, “Bunun yanı sıra serbest ticaret anlaşması imzalamanın olanaklarını araştırmak üzere bir çalışma başlatmış durumdayız” dedi.
Türkiye’den Azerbaycan’a yapılan doğrudan uluslararası yatırımların bugün 18 milyar dolar civarına geldiğini, Azerbaycan’dan Türkiye’ye yapılan yatırımların ise 21 milyar dolara yaklaştığını belirten Yılmaz, karşılıklı yatırımlar toplamının 39 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Türkiye’den yatırımcıları Azerbaycan’a, Azerbaycanlı yatırımcıları da Türkiye’ye davet eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Lütfen daha fazla yatırım yapın, işbirliği yapın. Sadece karşılıklı yatırım yapmakla kalmayın, 3. ülkelerde de başka ülkelerde de ortak çalışmalar yapın.”
Türk müteahhitlerin proje değeri 21 milyar dolar
Türkiye’nin müteahhitlik alanında da iyi bir yere geldiğine dikkati çeken Yılmaz, “Bu kapsamda bugüne kadar Azerbaycan’da 21 milyar dolar değerinde 558 projeye Türk müteahhitleri imza atmış durumda. Azerbaycan’da da özellikle işgalden kurtarılmış bölgelerde yaptıkları yatırımlar çok çok kıymetli” çağrısında bulundu.
“Yenilenebilir enerjide iş birliğine hazırız”
Enerji konusuna da değinen Cevdet Yılmaz, fosil yakıtların giderek azalacağını, fosil yakıtlara dayalı enerji politikalarının farklılaşacağına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Azerbaycan bunu çok iyi tespit etmiş bir ülke olarak yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yapıyor. Aynı zamanda petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi son derece doğru bir strateji. Yenilenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki dönüşüm için Türkiye olarak kardeş Azerbaycan ile her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.”
STA yapılmasını arzu ediyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ettiklerini söyledi. Bolat, forumda, özel sektör temsilcileri ile devlet yetkililerinin ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik müzakereler yürüttüğünü belirterek, “Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomi ve ticarette çok daha yüksek hedeflere tüm gücümüzle koşuyoruz” dedi. Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021’de yürürlüğe giren tercihli ticaret anlaşmasının olumlu yansımalarını gördüklerini ifade ederek, “Türkiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapılmasını arzu ediyoruz. Bu konuda iki hükümetin teknik ekipleri görüşüyorlar” dedi.
SOCAR’dan hisse alımı
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), GAMA Enerji’ye ait İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin hisselerini devraldı. Forum kapsamında, İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin hisselerinin tamamının SOCAR’a devredilmesine ilişkin anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un katıldığı törende anlaşmaya, SOCAR Başkanı Rövşen Necef ile GAMA Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hakan Özman imza attı.
110 maddelik eylem planı imzalandı
Azerbaycan’a ziyaretleri kapsamında Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyon 12’nci dönem toplantısının da gerçekleştirildiğini ve ticaretten sanayiye, dijital dönüşümden tarım, orman, su ve gıda güvenliğine kadar birçok konuyu kapsayan 110 maddelik yeni eylem planını imzaladıklarını da belirten Yılmaz, “Eylem planının hayata geçirilmesini yakından takip edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.
“Ticari ilişkileri genişletmek önceliklerimizden”
Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ise forumda yaptığı konuşmada Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri genişletmeyi önceliklerinden biri olarak gördüklerini söyledi. Asadov, Azerbaycan’ın Türkiye ekonomisine 20 milyar dolardan fazla, Türkiye’nin de Azerbaycan’a 18 milyar dolar yatırım yaptığını hatırlatarak, “Karşılıklı yatırımlarımızı istikrarlı şekilde sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı. Asadov, Türk iş insanlarına Azerbaycan’daki serbest ticaret bölgelerinde daha aktif rol alma çağrısı yaptı. Türkiye’de 3 bin Azerbaycan şirketi, Azerbaycan’da ise 4 bin 600’den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini dile getiren Asadov, “İşgalden kurtarılan bölgelerde (Karabağ) 20 Türk şirketi, toplam maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar olan 50’ye yakın proje yürütmektedir” bilgisini paylaştı.
Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor
TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise yalnızca bir yatırım toplantısı için değil, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımak için bir arada bulunduklarını söyledi. Büyükfırat, dünyanın ekonomik ve jeopolitik olarak büyük bir dönüşümden geçtiğine dikkat çekerek, bölgedeki ulaşım hatlarının önemine değindi. Yeni dönemin en stratejik hamlesinin Zengezur Koridoru olduğunu vurgulayan Büyükfırat, “Zengezur Koridoru hayata geçtiğinde Türk dünyası kara yoluyla kesintisiz birleşecek, Azerbaycan, Türkiye ve Orta Asya arasında ticaret çok daha hızlı akacak, bölgede kalıcı barış ve refah güçlenecektir” şeklinde konuştu.