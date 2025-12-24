Karşılıklı yatırımları artıralım

Hamide HANGÜL - Nagihan KALSIN

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Türkiye – Azerbaycan yatırım forumu hükü­met düzeyindeki temsillerin ya­nı sıra, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin geniş katılımıy­la Bakü’de düzenlendi. Azer­baycan İhracatın ve Yatırım­ların Teşviki Ajansı (AZPRO­MO) ve Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayicileri Birli­ği (TÜİB) tarafından düzenle­nen forumun açılışında konu­şan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, forumun, iş in­sanları arasında yeni iş birlik­lerinin kurulmasına imkân sağ­layan verimli bir zemin oluştur­ması temennisinde bulundu. Yılmaz, “Hedefimiz; güçlü Tür­kiye, güçlü Azerbaycan ve barı­şın, istikrarın hüküm sürdüğü bir bölgedir” dedi.

İkili ticaret 8 milyar dolar

Azerbaycan ile ikili ticaretin geçen yıl 8 milyar dolara ulaş­tığına işaret eden Yılmaz, “Bu sene petrol fiyatlarındaki geliş­meler ve başka birtakım faktör­ler nedeniyle bir miktar gerile­me olabilir ama bu geçici bir ge­rileme olacaktır” dedi. Hedefin 15 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak olduğuna vurgu yapan Yılmaz, Azerbaycan ile tercih­li ticaret anlaşmasını genişlet­tiklerini belirterek, “Bunun ya­nı sıra serbest ticaret anlaşması imzalamanın olanaklarını araş­tırmak üzere bir çalışma başlat­mış durumdayız” dedi.

Türkiye’den Azerbaycan’a yapılan doğrudan uluslarara­sı yatırımların bugün 18 milyar dolar civarına geldiğini, Azer­baycan’dan Türkiye’ye yapılan yatırımların ise 21 milyar dola­ra yaklaştığını belirten Yılmaz, karşılıklı yatırımlar toplamı­nın 39 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirtti. Türkiye’den yatırımcıları Azerbaycan’a, Azerbaycanlı yatırımcıları da Türkiye’ye davet eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Lüt­fen daha fazla yatırım yapın, iş­birliği yapın. Sadece karşılıklı yatırım yapmakla kalmayın, 3. ülkelerde de başka ülkelerde de ortak çalışmalar yapın.”

Türk müteahhitlerin proje değeri 21 milyar dolar

Türkiye’nin müteahhitlik alanında da iyi bir yere geldi­ğine dikkati çeken Yılmaz, “Bu kapsamda bugüne kadar Azer­baycan’da 21 milyar dolar de­ğerinde 558 projeye Türk mü­teahhitleri imza atmış durum­da. Azerbaycan’da da özellikle işgalden kurtarılmış bölgeler­de yaptıkları yatırımlar çok çok kıymetli” çağrısında bulundu.

“Yenilenebilir enerjide iş birliğine hazırız”

Enerji konusuna da değinen Cevdet Yılmaz, fosil yakıtların giderek azalacağını, fosil yakıt­lara dayalı enerji politikalarının farklılaşacağına dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Azer­baycan bunu çok iyi tespit et­miş bir ülke olarak yenilenebi­lir enerjiye ciddi yatırımlar ya­pıyor. Aynı zamanda petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi son derece doğru bir strateji. Yeni­lenebilir enerji yatırımları ve bu alandaki dönüşüm için Türki­ye olarak kardeş Azerbaycan ile her türlü işbirliğine hazır oldu­ğumuzu ifade etmek istiyorum.”

STA yapılmasını arzu ediyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Türkiye ile Azerbaycan ara­sında serbest ticaret anlaşma­sı yapılmasını arzu ettikleri­ni söyledi. Bolat, forumda, özel sektör temsilcileri ile devlet yetkililerinin ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik mü­zakereler yürüttüğünü belir­terek, “Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomi ve ticarette çok daha yüksek hedeflere tüm gücümüzle koşuyoruz” dedi. Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasında 2021’de yürürlüğe gi­ren tercihli ticaret anlaşması­nın olumlu yansımalarını gör­düklerini ifade ederek, “Tür­kiye ile Azerbaycan arasında serbest ticaret anlaşması yapıl­masını arzu ediyoruz. Bu konu­da iki hükümetin teknik ekiple­ri görüşüyorlar” dedi.

SOCAR’dan hisse alımı

Azerbaycan Devlet Petrol Şir­keti (SOCAR), GAMA Enerji’ye ait İç Anadolu Doğalgaz Kom­bine Çevrim Santrali’nin his­selerini devraldı. Forum kap­samında, İç Anadolu Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin hisselerinin tamamının SO­CAR’a devredilmesine ilişkin anlaşma imzalandı. Cumhur­başkanı Yardımcısı Cevdet Yıl­maz ile Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un katıldığı tören­de anlaşmaya, SOCAR Başkanı Rövşen Necef ile GAMA Ener­ji Yönetim Kurulu Başkanı Ah­met Hakan Özman imza attı.

110 maddelik eylem planı imzalandı

Azerbaycan’a ziyaretle­ri kapsamında Türkiye-Azer­baycan Karma Ekonomik Ko­misyon 12’nci dönem toplantı­sının da gerçekleştirildiğini ve ticaretten sanayiye, dijital dö­nüşümden tarım, orman, su ve gıda güvenliğine kadar birçok konuyu kapsayan 110 maddelik yeni eylem planını imzaladık­larını da belirten Yılmaz, “Ey­lem planının hayata geçirilme­sini yakından takip edeceğiz” değerlendirmesini yaptı.

“Ticari ilişkileri genişletmek önceliklerimizden”

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ise forumda yaptığı konuşmada Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri genişletmeyi önceliklerinden biri olarak gördüklerini söyledi. Asadov, Azerbaycan’ın Türkiye ekonomisine 20 milyar dolardan fazla, Türkiye’nin de Azerbaycan’a 18 milyar dolar yatırım yaptığını hatırlatarak, “Karşılıklı yatırımlarımızı istikrarlı şekilde sürdürmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı. Asadov, Türk iş insanlarına Azerbaycan’daki serbest ticaret bölgelerinde daha aktif rol alma çağrısı yaptı. Türkiye’de 3 bin Azerbaycan şirketi, Azerbaycan’da ise 4 bin 600’den fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini dile getiren Asadov, “İşgalden kurtarılan bölgelerde (Karabağ) 20 Türk şirketi, toplam maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar olan 50’ye yakın proje yürütmektedir” bilgisini paylaştı.

Dünya büyük bir dönüşümden geçiyor

TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat ise yalnızca bir yatırım toplantısı için değil, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri daha da ileri taşımak için bir arada bulunduklarını söyledi. Büyükfırat, dünyanın ekonomik ve jeopolitik olarak büyük bir dönüşümden geçtiğine dikkat çekerek, bölgedeki ulaşım hatlarının önemine değindi. Yeni dönemin en stratejik hamlesinin Zengezur Koridoru olduğunu vurgulayan Büyükfırat, “Zengezur Koridoru hayata geçtiğinde Türk dünyası kara yoluyla kesintisiz birleşecek, Azerbaycan, Türkiye ve Orta Asya arasında ticaret çok daha hızlı akacak, bölgede kalıcı barış ve refah güçlenecektir” şeklinde konuştu.