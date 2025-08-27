Karşıyaka Belediyesi’nde çifte grev sürüyor: İşçiler 25, memurlar 15 gündür eylemde

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde belediye çalışanlarının maaş krizi büyüyor. CHP’li Karşıyaka Belediyesi’nde görev yapan işçiler ve memurlar, aylardır alamadıkları maaş ve hakları için belediye önünde eylem başlattı.

İşçiler 25 gündür iş bırakıyor

Kent A.Ş. ve Personel A.Ş.’de çalışan işçiler, ödenmeyen maaşları nedeniyle 25 gündür iş bırakma eyleminde. İşçilerin büyük bölümü, maaşların ancak taksitler halinde ödendiğini ve son 5 aya ait alacaklarının hâlâ yatırılmadığını ifade etti.

DİSK Genel-İş 10 No’lu Şube yetkilileri, “Mart ayının bir kısmı ile nisan, mayıs, haziran ve temmuz maaşları ödenmedi. 1,5 yıl önce ödenmesi gereken toplu iş sözleşmesi farkları hâlâ yatırılmadı. Personel A.Ş. çalışanlarının maaşlarının sadece %36’sı ödendi” açıklamasında bulundu.

Memurlar da eyleme katıldı

Belediye memurları da sosyal denge tazminatı (SDT) ödemelerinin yapılmaması nedeniyle son 15 gündür her sabah belediye önünde toplanıyor. Memurlar, maaş ve hakları yatırılana kadar eylemi sürdürme kararlılığında olduklarını dile getirdi.

Çalışanlar: Sözler tutulmadı

Eyleme katılan belediye çalışanları, Başkan’ın göreve gelirken verdiği “6 ay içinde sorunlar çözülecek” sözünün yerine getirilmediğini hatırlatarak, “Borçlarımızı ödeyemez hale geldik, psikolojik olarak zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediyeden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, çalışanların protestosu “ödemeler yapılana kadar devam edecek” mesajıyla sürüyor.