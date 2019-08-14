Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kars'ın Kağızman ilçesindeki Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars Jandarma Komutanlığınca Kağızman ilçesindeki Madur bölgesinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin, birbirine yakın iki sığınakta F-16 ile vurulduğu öğrenildi.
Bölgede operasyon sürüyor.