Kars'ta sağanak sele dönüştü: İki köy sular altında kaldı

Kars'ta akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış, Merkeze bağlı Derecik ve Ölçülü köylerinde sele dönüştü. Derecik ve Ölçülü köylerinde evleri su bastı çok sayıda ev ve eşya zarar gördü. Vatandaşların imdadına ise AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri yetişti.

AFAD ekipleri evlerde mahsur kalan yaşlı ve hasta vatandaşları sırtlarında taşıyarak güvenli bölgeye götürdü. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemleri alarak vatandaşları selin gediği bölgelerden uzak tuttu.

"Bir anda geldi kurtaramadım"

Selin bir anda geldiğini belirten vatandaşlar, "Sel bir anda geldi. Eşyalarım her şeyim gitti. Hayvanları çocukları zor kurtardık" diyerek dehşeti anlattı.

"Su bastı evimizi rehin kaldık"

Bazı vatandaşlar ise "Bir anda sel bastı, rehin kaldık. Her şeyimiz gitti. Buzağılarımız ahırda yetişemedik, boğuldular mı ne oldular bilmiyoruz" diye konuştu.

Bölgede zarar tespit çalışmalarına başlanırken, meteoroloji bölgede sağanağın aralıklarla devam edeceğini belirterek vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.