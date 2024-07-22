'Kart aidatı iadeniz onaylandı', '0 faizli kredi' gibi mesajlar alıyorsanız linke sakın tıklamayın!

Türkiye’nin enerji borsası konumundaki Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ), dikkat çeken bir dolandırıcılık soruşturmasına taraf oldu. Sahtekârlar, Türkiye’nin 95 dev enerji şirketinin ortağı olduğu EPİAŞ’ın sistemine sızdı. Şebeke EPİAŞ’ın SMS uygulaması üzerinden 1 milyon 278 bin 505 mesaj gönderdi. Şirket adına, şüphelilere yönelik suç duyurusunda bulunuldu.

Yaklaşık 1,3 milyon kişiye SMS atıldı

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçen hafta EPİAŞ adına dikkat çeken bir suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık başvurusuna göre, dolandırıcılar geçen 15 Temmuz günü saat 14.00 sıralarında EPİAŞ’ın SMS uygulamasına girmeyi başardı. Bu uygulamaya girme yetkisi bulunanlar sadece elektrik ve doğalgaz piyasasında alım-satım teklifi yapmak isteyen şirketler...

Şebeke, EPİAŞ SMS uygulaması üzerinden 1 milyon 287 bin 505 adet farklı numaraya SMS gönderdi. Atılan SMS’lerin 468 bin 233 cep telefonu kullanıcısına iletildiği belirlendi. Yüz binlerce kişiye gönderilen mesajlarda bir link yer aldı. Mesajların bir kısmında “Adınıza kayıtlı 8.953 TL kart aidat iadeniz onaylanmıştır. Başvuru için linke tıklayın” ifadeleri yer alırken, başka birtakım mesajda ise iki ayrı bankanın adı kullanılarak 36 aya kadar 0 faizli kredi verildiği kaydedildi.

Savcılık başvurusunda, EPİAŞ’a SMS alt yapı hizmetinin Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şti tarafından verildiği bilgisine yer verildi.

Hesabınızı 6 aydır kullanmadığınızı fark ettik

''15. 07. 2024 tarihinde müvekkil şirket çalışanı C. R.’in kullandığı 0532 376 XX XX numarayı, 505 366 XX XX numaralı telefon aramıştır'' ifadesinin yer aldığı başvuru şöyle devam etti:

* Arayan kişi kendisini EPİAŞ SMS uygulamasına yazılım altyapı desteği veren Asist Bilgi Teknolojileri ve Elektronik Haberleşme Ltd. Şti firması yetkilisi E. olarak tanıtarak, ‘Planlı bakım çalışması yapıyoruz. Hesabınızı 6 aydır kullanmadığınızı fark ettik. Kullanılmayan hesapları bloke etmek için sizinle bir SMS paylaşıyorum. Telefonunuzdan, SMS’le gelen kodu tuşlayarak girin’ şeklinde dolandırıcılık suçuna giren, hukuka aykırı hileli şekilde yönlendirmede bulunmuştur.

Savcılık başvurusunda, şüpheli konumda ise söz konusu SMS’lerin gönderildiği bir IP numarası yer aldı.