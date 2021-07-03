Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın 83 yaşında hayata veda eden ünlü oyuncu ve yönetmeni Kartal Tibet, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tibet için kendi isteği üzerine sade bir cenaze töreni düzenlendi. Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen törene eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet'in yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün; Hülya Koçyiğit, İlyas Salman, Nuri Alço’nun da aralarında olduğu Yeşilçam’ın ünlü isimleri ve sevenleri katıldı.

Ünlü oyuncu öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenaze töreninin öncesinde yaptığı açıklamada, tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından birini kaybettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kartal Tibet hem iyi bir tiyatrocu, sinema oyuncusu hem yönetmen, hem yapımcı olarak örnek bir karakterdi. Hepimizin hafızalarında yer etmiş çok önemli karakterlere hayat vermişti. İnşallah bundan sonra bize düşen, sanatçımızın ismini kalıcı hale gelmesi için hem bakanlık olarak hem ailesi ile birlikte elimizden geleni yapmak. Tabii örnek sanatçılarımızı maalesef yıllar geçtikçe birer birer kaybediyoruz. Önemli olan onların yerine, onların anısını yaşatarak, yeni sanatçıları sektörümüze sanat dünyamıza kazandırmak. Allah rahmet eylesin diyoruz, ailesine sabırlar diliyorum. İnşallah bugün kendisini son yolculuğuna uğurlayacağız. Sonrasında da ailesi ile görüşüp anısını yaşatmak için bize düşen onların kafalarında planladıkları bir şeyler var ise biz de bakanlık olarak elimizden gelen desteği göstereceğiz."

Sanatçı Hülya Koçyiğit, böyle büyük bir sanatçıya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle dedi:

“Her şeyden önce bu büyük sanatçıya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ediyorum. Siz çünkü Türk halkının temsilcisi siniz. Türk halkı onu çok sevdi, sadece aktör olarak değil, yaptığı onca yönetmenlik yaptığı filmlerle. Hep diyoruz ya sanatçılar yaşarken değil, her zaman anılmalı. Tabii ki eserleriyle anılmalı, eserleri ile anılmalı. Onun da bize armağan ettiği çok güzel filmler var. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum. Tüm sevenlere de başsağlığı diliyorum.”