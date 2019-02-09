Kartal'da arama-kurtarma çalışmaları sürüyor
Yan binada kayma tespit edilince durdurulan arama-kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı.
Kartal'da çöken binada arama, kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları gece saatlerinde verile aranın ardından yeniden başladı.
Çöken binanın yanındaki binada kayma tespit edilince çalışmalar bir ara durduruldu, alanın boşaltılması için anons yapıldı.
Enkazda çalışmalara daha sonra yeniden başlandı.
Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu enkaz alanında inceleme yaptı.
Kaynak: AA