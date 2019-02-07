Kartal'da çöken binada can kaybı 10'a yükseldi
Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin ardından 4 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi.
Kartal'da bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Vali Yerlikaya, 13 yaralının tedavisinin sürdüğünü, ağır yaralı olanlardan ikisinin durumunun iyi olduğunu söyledi.
Kartal'da enkazdan 18 saat sonra kurtarıldı
Kaynak: AA