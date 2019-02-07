ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
6 °C

Kartal'da çöken binada can kaybı 10'a yükseldi

Kartal'da binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kartal'da çöken binada can kaybı 10'a yükseldi
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin ardından 4 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

Kartal'da bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Vali Yerlikaya, 13 yaralının tedavisinin sürdüğünü, ağır yaralı olanlardan ikisinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kartal'da enkazdan 18 saat sonra kurtarıldıKartal'da enkazdan 18 saat sonra kurtarıldı

 

Kaynak: AA

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.